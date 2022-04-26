Варшава, , 21:03 — REGNUM Уведомление из России о том, что поставки газа прекращаются с 27 апреля, получила польская компания PGNiG, распространившая сегодня, 26 апреля, соответствующее заявление.

PGNIG Wgospodarce.pl

Польская госкомпания уточнила, что Газпром уведомил её о планах «полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля».

Аналогичная информация получена от другой польской компании – Gaz-System.

Напомним, ранее польские СМИ распространили информацию о том, что Газпром останавливает поставки газа PGNiG.

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