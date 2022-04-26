Москва, , 21:06 — REGNUM У России есть экономические инструменты для оказания давления на Киргизию в ответ на недружественные шаги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам не нужны трудовые ресурсы из Киргизии. Нам хватит таджиков и узбеков. Сейчас вообще в связи с закрытием многих западных фирм у нас будет рост безработицы», — заявил эксперт.

По мнению политолога, необходимо прекратить выдачу разрешений на работу гражданам Киргизии, и это будет лучшим средством давления на Киргизию, делающую недружественные шаги по отношению к России.

«Но главное, надо перестать им займы давать. Также можно поддержать Таджикистан в пограничном споре с Киргизией», — подытожил Александров.

Напомним, что министерство культуры Киргизии отозвало разрешение на прокат фильмов о Донбассе в Киргизии — «Ополченочка», «Донбасс» и других.