27 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили опровержение информации о расчётах в рублях между Россией и Азербайджаном.

Тимур Кондратьев, , 00:20 — REGNUM Сообщение пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) о том, что информация, согласно которой Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях, не соответствует действительности, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Господи, да ради бога. Сидите у Турции за пазухой. Уже давно всё было понятно про Азербайджан», — написал Сергей Т.

Многие пользователи были огорчены этой новостью, посетовав на то, что Азербайджан совершенно не питает желания двигаться с Россией в едином направлении.

«Невелик рынок сбыта для России. Азербайджан — капля в море в качестве рынка сбыта российского газа. Только непонятно, за что они нам так мстят?» — задаётся вопросом Юлия К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Азербайджан и не обязан был платить за российских газ в рублях, потому что это государство не является недружественным.

«Это сезонные поставки газа, при которых летом газ идёт из Азербайджана в Россию, а зимой наоборот. Соответственно система взаиморасчётов другая. Кроме того, Азербайджан не входит в список недружественных стран, и у него нет необходимости платить в рублях. Так что эти претензии не по адресу», — указывает Мадина С.

Поставка газа Gazprom.ru

«Разве Азербайджан является недружественной странной? Только для ряда недружественных стран Россия поставила условия оплаты своего газа в своей валюте. Остальные оплачивают, как и ранее, если не захотят сами иного», — отметила Мария Л.

Часть людей полагает, что в то время, как Москва борется с влиянием Соединённых Штатов Америки на весь евразийский континент, Азербайджан демонстрирует пренебрежение к своему соседу.

«Мог бы Баку и поддержать Москву в дедоларизации. Глупо сейчас держаться за колосса на глиняных ногах, который уже начал заваливаться. Пора переходить на расчёты в национальных валютах!» — призывает Борис Я.

Ряд пользователей указывает на то, что Азербайджан зачастую ведёт себя излишне агрессивно по отношению к России, которая такого отношения к себе явно не заслужила.

«Как бы то ни было, но всё равно жест недружественный. В том плане, что сейчас Россия взяла курс на расчёты в национальных валютах. Получается, что Азербайджан идёт наперекор нам. Это, быть может, ничего, по сути, не решает сейчас, но в будущем есть вероятность, что это противоречие скажется на нашей дружбе», — предупреждает Иван П.

Нашлись и те, кто отмечают, что не стоит сетовать из-за недостаточного уровня уважения к России со стороны Азербайджана. Главное, чтобы Российская Федерация отстаивала свои интересы на международной арене, а её соседи рано или поздно подтянутся.

«Значит, надо им вежливо отказать в продаже газа, в недалёком будущем. Если всё делать правильно, сами прибегут с рублями и за российскими энергоресурсами. Сейчас главное — одержать победу на Украине и не дать США провернуть там большую провокацию. Когда всё утихнет, тогда Баку изменит своё отношение к расчётам в рублях», — предполагает Сергей П.

Напомним, 25 апреля пресс-служба Государственной нефтяной компании Азербайджана сообщила о том, что информация, согласно которой Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях, не соответствует действительности. В компании пояснили, что расчёты с Россией осуществляются согласно договору о сезонном обмене природным газом — из Азербайджана в РФ газ поставляется летом, а зимой – в обратном направлении.