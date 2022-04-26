Лондон, , 20:43 — REGNUM Британская актриса Джамила Джамиль сообщила о том, что покидает Twitter. Она написала пост на эту тему в своём аккаунте в соцсети 26 апреля.

Илон Маск (сс) JD Lasica

По словам Джамиль, причиной её отказа от аккаунта в Twitter стал тот факт, что компанию приобрёл предприниматель Илон Маск. «Я хотела бы, чтобы этот твит стал последним… Я боюсь, что это покушение на свободу слова поможет этой адской платформе достичь своей окончательной формы абсолютно беззаконной ненависти, фанатизма и женоненавистничества», — считает артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2022 года Илон Маск купил Twitter. Стоимость сделки составила $44 млрд.

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