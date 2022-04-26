Москва, , 20:42 — REGNUM Российские подразделения ПВО сбили шесть беспилотников украинских нацистов, сообщил вечером 26 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Запуск БПЛА «Фурия» Gov.ua

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах посёлков Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

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