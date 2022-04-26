Тирана, 26 апреля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1086 человек выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 114 пациентов. Об этом сообщило вечером 26 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Pudelek Кувенд — парламент Албании

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 862 случаев заражения коронавирусом, 271 030 человека излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся пять пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 336 активных случаев заражения, из них 233 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца. В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.