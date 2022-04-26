Москва, , 20:37 — REGNUM Курс рубля по итогам торгов во вторник, 26 апреля, снизился по отношению к доллару, но вырос к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 73,53 рубля, что на 40 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь, курс евро за день снизился на 33 копейки — до 76,83 рубля.

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