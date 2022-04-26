Лондон, , 20:35 — REGNUM 22-летний фланговый нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии по футболу Антони, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», попал в сферу трансферных интересов лондонского «Челси».

Как сообщает Фабрицио Романо, Антони хочет продолжить карьеру в клубе, который будет регулярно выступать в Лиге Чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне Антони принял участие в 33-х матчах за амстердамский клуб во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Антони выступает за «Аякс» с 1 июля 2020 года после перехода из бразильского клуба «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.