Скопье, , 20:54 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 893 образцов выявил 21 новый случай заражения коронавирусом, из них 24 — повторные. Также в стране зарегистрировано 89 случаев выздоровления. Об этом 26 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония aiva

По последним данным, за трое суток в стране скончался один пациент с COVID-19, зарегистрировано три произошедших ранее летальных исхода. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 309 229 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9277, 299 391 пациент выздоровел.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 561. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.

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