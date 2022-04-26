Москва, 26 апреля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Договорённости с Украиной о гарантиях безопасности невозможны, пока не будут решены территориальные вопросы — пока Киев не признает российскими Крым и Севастополь, а также суверенитет ДНР и ЛНР, заявил 26 апреля президент России Владимир Путин генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент России, рассказывая о ситуации с переговорами, которые ведутся Москвой с Киевом параллельно со спецоперацией на Украине, пояснил, что после провокации в Буче «позиция наших переговорщиков» по поводу дальнейшего урегулирования, наметившегося было в Стамбуле, «кардинально изменилась».

Поскольку украинские переговорщики под предлогом «ситуации в Буче» отошли от своих намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности вопросы территории Крыма, Севастополя и Донбасса и «просто отказались от этого», то и Москва изменила свой подход.

Владимир Путин «[Украинцы] и в своём проекте соглашения на этот счёт, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств».

Президент пояснил, что при таких условиях российское руководство считает бессмысленным вести переговоры с украинскими властями напрямую.

«Но для нас понятно, что эти вопросы, если мы отнесём их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, для нас ясно, что они никогда решены и не будут».

По словам президента, «в этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера с отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем».