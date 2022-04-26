Лос-Анджелес, США, 26 апреля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Во время судебного заседания по делу актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в качестве свидетеля выступила клинический и судебный психолог Шеннон Карри. Процесс транслировался 26 апреля в прямом эфире на YouTube-канале Law& Crime Network.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

Карри выступила с речью на стороне Деппа. Психолог диагностировала у актрисы пограничное и истерическое расстройства личности, после того как что изучила все документы дела, медицинские записи, историю лечения, а также аудио и видео материалы. Карри также сообщила, что дважды встречалась с Хёрд в декабре 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Джонни Депп подал иск в суд против Эмбер Хёрд на $50 млн, обвинив её в клевете, после публикации ею статьи о том, что она стала жертвой физического насилия со стороны бывшего супруга. Хёрд подала ответный иск, но уже на $100 млн.