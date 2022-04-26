Москва, 26 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 75 396 автомобилей, сообщает 8 октября пресс-служба Росстандарта.

Volkswagen

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Volkswagen Polo, реализованные в период с апреля 2020 года по февраль 2022 года.

«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Volkswagen, выпущенных в определённый период, функции мобильных онлайн-служб не всегда могут быть доступны в полном объёме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех отзываемых автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.