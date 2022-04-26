Москва, 26 апреля 2022, 20:28 — REGNUM Четыре склада боеприпасов, командный пункт и две артбатареи укронацистов поражены российскими крылатыми ракетами воздушного базирования, сообщил вечером 26 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Полёт «Искандера»
Полёт «Искандера»
Militaryrussia.ru

За день воздушным ударам высокоточными ракетами подверглись 32 военных объекта Украины.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины.

Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи», — рассказал Конашенков.

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