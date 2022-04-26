Москва, 26 апреля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Четыре склада боеприпасов, командный пункт и две артбатареи укронацистов поражены российскими крылатыми ракетами воздушного базирования, сообщил вечером 26 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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За день воздушным ударам высокоточными ракетами подверглись 32 военных объекта Украины.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины.

Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи», — рассказал Конашенков.