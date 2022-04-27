27 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 10:16 — REGNUM Решение основателя компаний SpaceX и Tesla американского бизнесмена Илона Маска выкупить социальную сеть Twitter за $44 млрд вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

«На что только не пойдешь, чтобы забанить Рогозина», — шутит Борис А.

Многие пользователи начали тут же иронизировать над решением скандального американского предпринимателя приобрести не менее скандальную социальную сеть, руководство которой принимало активное участие в политике Соединённых Штатов и даже блокировало доступ для президента США Дональда Трампа.

«Во дурак! Им же бесплатно можно пользоваться!» — издевается Александр Л.

«Он сначала хотел просто зарегаться, но выбранный логин был занят. Пришлось пойти на крайние меры», — юморит Роман В.

«Интересно, Маск купил Twitter, чтобы разбанить Трампа перед выборами?» — интересуется Nick C.

Некоторые комментаторы отмечают, что у них зиждется слабая надежда, что Илон Маск, с присущей ему решительностью, сумеет вернуть Twitter его былую популярность и откажется от агрессивной пропаганды, которую насаждало руководство этой соцсети ранее.

Илон Маск Heisenberg Media

«Будем надеяться, что Маск сделает из этой помойки что-нибудь толковое», — пишет George F.

«Надеюсь, он превратит эту онлайн-помойку во что-то адекватное. Видимо, в США разворачивается борьба с меньшинствами», — подозревает Наталья Ш.

Часть людей сомневается в том, что Маск поступил правильно, выложив за социальную сеть с сомнительной популярностью такую значительную сумму.

«Что-то какая-то нереальная сумма за стремительно теряющий популярность Twitter. Не обманули ли «величайшего» бизнесмена современности?» — задаётся вопросом Максим С.

«Чему в Twitter стоить таких денег? Ну сервера, да. Ну сайт известный, приложение и аудитория. Но это не стоит таких денег. Акции переоценены многократно! Зачем Маск вписался в это мутное дело?» — удивляется Иван Е.

Ряд пользователей указывает на то, что, вероятно, Маск рассчитывает, что его популярность поможет компании нарастить аудиторию и вернуть к ней доверие со стороны людей, что неминуемо будет конвертировано в денежный эквивалент.

«Я думаю, что Маску раскрутить свой какой-нибудь альтернативный Twitter обошлось бы куда дешевле, чем выкупать этот. Но их, миллиардеров, понять невозможно. Сумасброды», — отметил Владислав Т.

«Неплохой такой маркетинговый ход, который действительно может пойти компании на пользу. Ну это, как лично я думаю. Потому как Маск купит компанию и её акции тут же взлетят вверх. Вероятнее всего, Илон свою копеечку на этом сервисе всё-таки заработает», — убеждён Владислав Л.

Нашлись и те, кто заподозрил Маска в сотрудничестве с властями Америки, и эта социальная сеть может оказаться площадкой для целенаправленного сбора информации с целью последующего использования её ради управления массами.

«Старлинк, который интернет по всему земному шару раздаёт, полностью интегрирован в военную компоненту разведки и связи США. Кстати, украинские нацики именно этой технологией с удовольствием и пользуются. Что вы ждёте от Twitter? Ему уготована такая же судьба. Будут сливать информацию пользователей в интересах американской военщины», — уверен Oleg L.

Напомним, 25 апреля руководство социальной сети Twitter опубликовало пресс-релиз, согласно которому основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск покупает этот онлайн-сервис за $44 млрд.