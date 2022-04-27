27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 10:43 — REGNUM Новую жизнь получил несколько лет назад один из крупнейших производственных объектов Ставрополья. Невинномысский птицекомбинат — один из старейших промышленных объектов Невинномысска, основанный в 1929 году. Сегодня он входит в состав группы агропредприятий «Ресурс».

Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия сердец Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание печени птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание сердец птицы Александр Погожев © ИА REGNUM Лотки с сердцами птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

В период с 2014 года по 2015 год была проведена полная реконструкция завода, в рамках которой были учтены все особенности существующего здания. В частности, современное оборудование было привязано к существующим бетонным бункерам для сырья и готовой продукции.

Линия упаковки продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия упаковки потрохов птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия упаковки потрохов птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия упаковки потрохов птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

В структуру предприятия входят производственно-технологическая лаборатория, склады, котельная, слесарная мастерская, транспортный цех. Почти все сырьё поступает на завод, что называется, «с колёс». Со складов, расположенных на расстоянии около 600 метров от завода, оно доставляется автотранспортом. Неподалёку от предприятия находятся ангары для хранения премиксов в мешках или биг-бэгах. В производство они доставляются на седьмой этаж грузовым лифтом и растариваются вручную.

Линия переработки мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Тушки бройлеров на линии переработки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники птицекомбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Тушки бройлеров на линии переработки Александр Погожев © ИА REGNUM

Тушки бройлеров на линии переработки Александр Погожев © ИА REGNUM

Куриные лапки Александр Погожев © ИА REGNUM

На заводе трудоустроено более 2,6 тыс. сотрудников. Они обеспечивают полный цикл производства продукции из мяса птицы: содержание родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, хранение, реализация.

Упаковка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка готовой продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятии ежегодно производятся в строгом соответствии со всеми нормами более 1 млн тонн гранулированных и рассыпных кормов, что позволяет полностью закрывать потребности всего поголовья птицы. Кроме того, для птицы созданы максимально естественные условия, что предупреждает возникновение стрессовых ситуаций и гарантирует максимально высокое качество куриного мяса.

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция птицекомбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники птицекомбината Александр Погожев © ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Комбинат производит продукцию из мяса птицы под брендами «Благояр», AN-NOOR и URUSSA, которые широко представлены на юге России, а также в странах СНГ, Азии и Африки. После масштабной реконструкции производственная мощность предприятия превышает 400 тыс. тонн комбикормов в год.

Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники птицекомбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники птицекомбината Александр Погожев © ИА REGNUM

Транспортировка продукции на склад Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM