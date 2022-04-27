Александр Погожев, Екатерина Булатова,
27 апреля 2022, 10:43 — REGNUM Новую жизнь получил несколько лет назад один из крупнейших производственных объектов Ставрополья. Невинномысский птицекомбинат — один из старейших промышленных объектов Невинномысска, основанный в 1929 году. Сегодня он входит в состав группы агропредприятий «Ресурс».
Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия сердец
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взвешивание печени птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взвешивание сердец птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лотки с сердцами птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
В период с 2014 года по 2015 год была проведена полная реконструкция завода, в рамках которой были учтены все особенности существующего здания. В частности, современное оборудование было привязано к существующим бетонным бункерам для сырья и готовой продукции.
Линия упаковки продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия упаковки потрохов птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия упаковки потрохов птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия упаковки потрохов птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
В структуру предприятия входят производственно-технологическая лаборатория, склады, котельная, слесарная мастерская, транспортный цех. Почти все сырьё поступает на завод, что называется, «с колёс». Со складов, расположенных на расстоянии около 600 метров от завода, оно доставляется автотранспортом. Неподалёку от предприятия находятся ангары для хранения премиксов в мешках или биг-бэгах. В производство они доставляются на седьмой этаж грузовым лифтом и растариваются вручную.
Линия переработки мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тушки бройлеров на линии переработки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники птицекомбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тушки бройлеров на линии переработки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тушки бройлеров на линии переработки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Куриные лапки
Александр Погожев © ИА REGNUM
На заводе трудоустроено более 2,6 тыс. сотрудников. Они обеспечивают полный цикл производства продукции из мяса птицы: содержание родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, хранение, реализация.
Упаковка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Упаковка готовой продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
На предприятии ежегодно производятся в строгом соответствии со всеми нормами более 1 млн тонн гранулированных и рассыпных кормов, что позволяет полностью закрывать потребности всего поголовья птицы. Кроме того, для птицы созданы максимально естественные условия, что предупреждает возникновение стрессовых ситуаций и гарантирует максимально высокое качество куриного мяса.
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Продукция птицекомбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники птицекомбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Комбинат производит продукцию из мяса птицы под брендами «Благояр», AN-NOOR и URUSSA, которые широко представлены на юге России, а также в странах СНГ, Азии и Африки. После масштабной реконструкции производственная мощность предприятия превышает 400 тыс. тонн комбикормов в год.
Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники птицекомбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники птицекомбината
Александр Погожев © ИА REGNUM
Транспортировка продукции на склад
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тушки бройлеров на линии переработки
Александр Погожев © ИА REGNUM