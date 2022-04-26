Бишкек, 26 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. «Запрещая российскую символику, некие силы в руководстве Киргизии дали понять, на какой стороне они находятся», — лидер киргизской партии «Эл Умуту» Алмаз уулу Аскар прокомментировал ИА REGNUM фактический запрет киргизских спецслужб на использование знака Z.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Z на стекле автомобиля

ИА REGNUM публикует комментарий политика полностью.

«Во-первых, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии не самостоятельный орган. Данное указание, а именно запрет на использование буквы Z, символизирующей Специальную военную операцию России на Украине, было спущено «сверху». ГКНБ не имеет права на самостоятельность в подобных инициативах.

С чем было связано такое решение, мы внятного ответа до сих пор не получили. Была сухая формулировка о том, что демонстрация знака Z провоцирует раскол в обществе. Таким образом, демонстрацию Z фактически подвели под статью о разжигании межнациональной розни.

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И тут мы переходим ко второму вопросу.

Логично было бы также запретить символику Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но данного решения не последовало. Лично мне кажется, что это было бы действительным символом нейтралитета, о котором говорит наша официальная дипломатия и высшее руководство Киргизии.

Я также допускаю, что данное решение было согласовано с российской стороной. Возможно, данное решение имеет значение для той «игры в долгую», о которой мы еще не знаем. Если же предварительных переговоров не было, то руководство России воспримет такой шаг, как враждебный. Последствия мы увидим в ближайшее время.

Решение о запрете символа Z было искусственно раздуто в СМИ. Получилось так, что, запрещая российскую символику, некие силы в руководстве Киргизии дали понять на какой стороне они находятся. Ведь даже в ряде стран, которые официально поддержали Украину и присоединились к антироссийским санкциям, нет запрета на символ Z».