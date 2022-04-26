Москва, 26 апреля 2022, 20:24 — REGNUM Переговоры с украинской стороной продолжаются, они идут параллельно с проведением Россией спецоперации на Украине, заявил 26 апреля президент РФ Владимир Путин генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Президент отметил, что Москва рассчитывает, что удастся «достичь договорённостей на дипломатическом треке».
Он добавил, что на одном из этапов переговоров, которые прошли в Стамбуле, «далось добиться достаточно серьёзного прорыва».
Президент России рассказал, что, несмотря на такой прогресс в переговорах, Москва почти тут же столкнулась с провокацией в Буче.
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