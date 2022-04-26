Москва, 26 апреля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Переговоры с украинской стороной продолжаются, они идут параллельно с проведением Россией спецоперации на Украине, заявил 26 апреля президент РФ Владимир Путин генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Kremlin.ru Владимир Путин и Антониу Гутерреш

Президент отметил, что Москва рассчитывает, что удастся «достичь договорённостей на дипломатическом треке».

Владимир Путин «Мы ведём переговоры, не отказываемся от них».

Он добавил, что на одном из этапов переговоров, которые прошли в Стамбуле, «удалось добиться достаточно серьёзного прорыва».

Владимир Путин «Потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международнопризнанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса».

Президент России рассказал, что, несмотря на такой прогресс в переговорах, Москва почти тут же столкнулась с провокацией в Буче.