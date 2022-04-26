Манчестер, Великобритания, , 20:10 — REGNUM 24-летний универсальный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд заявил, что не планирует уходить из манчестерского клуба в ближайшее время.

Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Рэшфорд очень недоволен тем, сколько игрового времени футболист получает при Ральфе Рангнике. Форвард хочет понять, входит ли он в планы нидерландского наставника Эрика тен Хага, который возглавит «красных дьяволов» после завершения сезона.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету англичанина один гол в пяти встречах.