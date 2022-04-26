Вашингтон, 26 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис получила положительный результат теста на коронавирус по возвращении из поездки в Калифорнию, сообщает 26 апреля CNN.

United States Senate Office of Kamala Harris Камала Харрис

В Белом доме рассказали, что у Харрис не наблюдается симптомов COVID-19. Ранее она прошла полную вакцинацию от коронавируса, а затем получила две дополнительные прививки.

Отмечается, что в последние дни вице-президент не вступала в контакт с президентом США Джо Байденом или его супругой.

В Белый дом Харрис вернется как только получит отрицательный результат теста, а до тех пор она будет работать удаленно из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусная инфекция была выявлена у Дугласа Эмхоффа — супруга Камалы Харрис.