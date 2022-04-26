Челябинск, , 20:02 — REGNUM В Челябинской области при тушении пожара найдено тело восьмилетней девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Пожар Dave Hogg

Возгорание произошло днём 26 апреля в одном из домов садоводческого товарищества «Тракторосад 2». По предварительным данным, в доме находились девочка, её младший брат и их бабушка. Пожар мог возникнуть в момент, когда женщина вышла из дома. Дети оставались одни. Мальчика смогли спасти.

В ходе доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А в пресс-службе облпрокуратуры добавили, что надзорный орган поставил ход этой проверки на контроль.