Москва, , 20:02 — REGNUM Боевые самолёты и вертолёты ВКС России продолжают наносить авиаудары по войскам и военным объектам украинских нацистов, сообщил вечером 26 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вертолёт Ми-28 Mil.ru

Воздушными ударами было уничтожено свыше 40 единиц военной техники и до 200 укронацистов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное», — рассказал Конашенков.

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