Донецк, 27 августа, 2015, 01:26 — ИА Регнум. Обмен пленными между представителями ДНР и украинскими силовиками вечером 26 августа завершился передачей Донецку 12 человек. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представителя Минобороны ДНР.

«Мы забрали своих, завтра передадим Украине их пленных», — сказал представитель ведомства, уточнив, что передача пленных украинской стороне состоится «на том же месте в это же время». Речь идёт о территории между посёлками Александровка и Марьинка в пригороде Донецка.

Напомним, ранее стороны договорились об обмене пленными по формуле «12 на 12». Однако из-за начавшихся обстрелов Александровки со стороны Вооружённых сил Украины, процедура оказалась под угрозой срыва.

Сообщается, что освобождённые пленные были отправлены автобусом в Донецк.