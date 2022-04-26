Москва, 26 апреля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. События в Буче (Киевская область) — это провокация, к которой ВС России не имеют никакого отношения, заявил 26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России рассказал, что «мы столкнулись с провокацией в населённом пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения», а затем добавил:

«Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим».

Напомним, провокация в Буче — это события начала апреля 2022 года: российских военных обвинили на основании фейкового ролика в том, что они расстреляли мирных жителей этого украинского населённого пункта.

Эта провокация стала поводом для Западных стран, чтобы ужесточить риторику и санкции в отношении России.