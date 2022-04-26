Киев, , 19:51 — REGNUM 26 апреля Украинская Премьер-лига по футболу объявила о досрочном завершения регулярного чемпионата сезона 2021/22. Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

Таким образом, чемпионом первенства стал донецкий «Шахтер», одержав пятнадцать побед в восемнадцати турах и набравший таким образом 47 очков. Вторым с 45-ю очками пришло киевское «Динамо».

Также сообщается, что по состоянию, когда на Украине начались военные действия – 24 февраля, УПЛ объявил о приостановке чемпионата. Было принято решение, что донецкий клуб досрочно стал чемпионом.