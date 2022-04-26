Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Около часа продолжалась встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщил 26 апреля журналистам заместитель представителя главы ООН Фархан Хак.

Kremlin.ru Владимир Путин и Антониу Гутерреш

Он пояснил, что Гутерреш в Москве встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Потом у него состоялась встреча с президентом России.

Фархан Хак «Продолжительность встречи составила около часа, часть её прошла с участием делегаций, часть — один на один».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш планирует визит на Украину для встречи с президентом этой страны Владимиром Зеленским.