Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Водитель и пассажир погибли в результате ДТП с большегрузом на северном обходе Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщение о случившемся поступило в полицию примерно в 17:00 мск. Предположительно, водитель Daewoo Nexia на третьем километре автодороги выехал на встречную полосу там, где это разрешено, и столкнулся с движущимся во встречном направлении большегрузом MAN. От удара легковой автомобиль загорелся. Находившиеся в машине люди — водитель и пассажир — скончались на месте происшествия.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.