Ливерпуль, Великобритания, , 19:41 — REGNUM Как сообщает журналист Санти Ауна в своем официальном Twitter-аккаунте, «Ливерпуль» поборется с мадридским «Реалом» за 22-летнего опорного полузащитника «Монако» и сборной Франции по футболу Орельена Тчуамени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В текущем сезоне Орельен Тчуамени принял участие в 43-х матчах за «монегасков» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также француз получил девять желтых и одну красную карточки.

Тчуамени выступает за «Монако» с 29 января 2020 года после перехода из французского клуба «Бордо» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.