София, 26 апреля 2022, 19:37 — REGNUM Дежурные истребители МиГ-29 ВВС Болгарии оказали в небе помощь экипажу армянского транспортного самолета. Об этом 26 апреля пишет софийская газета «24 часа».
По сведениям болгарского минобороны, внештатная ситуация на борту самолета Falcon X-8, выполнявшего рейс из Румынии в Турцию, произошла в 7:45 утра по болгарскому времени.
У гражданской машины отказала радиосвязь с органами управления воздушного движения в районе населенного пункта Габрово (Центральная Болгария).
Истребители, вылетевшие с болгарской авиабазы «Граф Игнатьево», перехватили самолет, установили с ним визуальный контакт и сопровождали его до полного восстановления связи.
Акция осуществлялась в соответствии с основными правилами воздушной безопасности.
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