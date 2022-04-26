Салехард, 26 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Салехарде начала работу выставка, рассказывающая о военных преступлениях НАТО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Экспозиция проводится в окружном музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и называется «НАТО. Хроника жестокости». Её создал музей современной истории России при поддержке ряда организаций. На этой выставке представлена информация о военных конфликтах с участием натовских стран. А начинается на ней отсчёт с ядерных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки, которые ещё до создания НАТО осуществили США. Также речь идёт о планах нападения США и их сателлитов на Советский Союз, и о бомбардировках Югославии в 1999 году, и т.д. Говорится на ней и о происходящем на Украине. О преступлениях натовцев рассказывают фотографии и иные документы.

Выставка приурочена к очередной годовщине создания НАТО. Отметим, организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) была создана 4 апреля 1949 года.