Бишкек, 26 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года в Киргизию завезли из-за рубежа 229 единиц сельскохозяйственной техники — то есть почти в два раза больше, чем было импортировано за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства сегодня, 26 апреля.

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В январе–марте текущего года в республику поставили 151 трактор, 27 сельхозмашин, 48 единиц сельскохозяйственной спецтехники, два транспортных средства и одну единицу перерабатывающего оборудования.

В Минсельхозе отмечают, что в Киргизию преимущественно завозится сельхозтехника из Белоруссии, России, Турции, Китая и Германии.

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