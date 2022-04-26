Бишкек, 26 апреля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение об освобождении Кубанычбека Таабалдиева от должности директора национального информационного агентства «Кабар». Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 26 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Причины его увольнения в президентской администрации озвучивать не стали.

Отметим, что Таабалдиев возглавлял пост главы государственного информагентства в период с 1998 по 2006 годы и с февраля 2011 года до настоящего времени.

Вместо него директором национального информационного агентства «Кабар» назначен Медербек Шерметалиев, ранее занимавший должность пресс-секретаря Общественной телерадиокорпорации Киргизии.