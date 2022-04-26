Огре, , 19:32 — REGNUM Памятник Освободителям снесли в посёлке Мадлиена (Огрский край, Латвия), сообщает 26 апреля Sputnik.

Снос памятника советскому воину-освободителю в Литве Цитата из видео «Alytaus rajone nugriauta kario skulptūra» пользователя Alytaus Gidas.youtube.com

Памятник советским воинам, павшим при освобождении Латвии от нацистов, снесли, а валун, на котором он был установлен, намерены использовать при строительных дорожных работах.

Этот монумент находится под защитой статьи 13 российско-латвийского соглашения 1994 г. по вопросам социальной защищённости военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

В этой статье сказано, что Латвия «обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории» республики.

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