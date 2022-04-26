Бишкек, 26 апреля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Комитет по конституционному законодательству и госустройству парламента Киргизии поддержал инициативу, предлагающую депутатам голосовать по отпечаткам пальцев. Об этом стало известно в ходе заседания сегодня, 26 апреля.

Отпечаток пальца

На внедрение такой системы законодательному собранию потребуется не менее года.

Причиной, по которой в парламенте хотят начать использовать дактилоскопические технологии, стали участившиеся случаи голосования депутатов за своих отсутствующих коллег.

Также поступило предложение ограничить срок полномочий спикера законодательного собрания Киргизии до двух с половиной лет. Но эта инициатива должной поддержки у народных избранников не нашла.