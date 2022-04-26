Подгорица, 26 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки в от ковида скончался один человек, зарегистрировано 116 новых случаев заражения коронавируслм, сообщил институт общественного здоровья.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего было проверено 1089 тестов.

За последние 24 часа было зарегистрировано 83 выздоровевших.

С учетом всех вновь выявленных случаев, а также числа выздоровевших, общее количество активных на данный момент случаев COVID-19 в Черногории составляет 608.