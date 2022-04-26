Берлин, , 19:19 — REGNUM Американцы не хотят ядерной войны, сообщил 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин в Берлине.

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

Он заявил, что американцы вовсе не приветствуют сценария, при котором произошла бы ядерная война: её «никто не хочет», ведь в ней не будет победителей.

Глава американского военного ведомства заявил, что осуждает риторику войны и считает непродуктивной и опасной политику «бряцания оружием». Он заверил, что Вашингтон не намерен идти по этому пути.

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