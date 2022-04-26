Бишкек, 26 апреля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. За 30 лет Европейский банк реконструкции и развития предоставил правительству Киргизии более $800 млн (около 58,7 млрд рублей) кредитов и грантов. Об этом стало известно в ходе переговоров посла Киргизии в Великобритании Улана Джусупова с представителями регионального руководства ЕБРР.

EBRD Dermot Doorly Штаб-квартира ЕБРР

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Участники встречи обсудили проекты «Бишкекские автобусы», «Зеленые города», «Развитие ирригационной системы» и «Строительство Чакан ГЭС», которые могут быть реализованы в республике при поддержке Европейского банка.

Управляющий директор по Туркестану Жужанна Харгитай и глава представительства банка в Киргизии Айтен Рустамова отметили, что ЕБРР полностью разделяет приоритеты киргизских властей в сфере зеленой экономики и возобновляемой энергетики, и готов оказать содействие в их внедрении, а также помочь решить проблемы энергетического сектора страны.

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