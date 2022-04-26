Пловдив, Болгария, , 19:07 — REGNUM На одной из крупнейших международных автодорог Болгарии – Подбалканском шоссе сгорел пассажирский автобус. Об этом 26 апреля сообщает БТВ.

Сгоревший автобус Voronezh.sledcom.ru

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел сегодня в 16:00 в районе населённого пункта Клисура в Пловдивской области на юге страны. Причиной возгорания стали неполадки в моторном отсеке транспортного средства.

Согласно информации полиции Клисуры, в ДТП никто не пострадал. Водителю удалось свернуть на обочину и покинуть машину. Кроме него в салоне никого не было. Автобус восстановлению не подлежит.

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