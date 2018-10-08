Москва, 26 апреля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Европейский теневой рынок человеческих органов активизировался за счёт поступлений с Украины, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что речь идёт о закупке человеческих органов у социально уязвимых слоёв населения Украины.

Органы доставляются в европейские страны для подпольных операций по трансплантации.

«Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам», — сказал Николай Патрушев.