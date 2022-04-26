Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. С архитекторами и общественностью Северной столицы поделились проектом территории развития Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе, на южной окраине мегаполиса. Девелоперский проект и его детали представили 26 апреля на заседании градостроительного совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» Облик развития территории СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Главный вход территории будет обращён к железнодорожной станции «Царское село». Путь от неё до нового кампуса составит примерно два километра. Согласно планам города, вблизи территории развития СПбГУ в будущем должны появиться две станции метро, «Царское село» и «Университет». Сам кампус окажется между двумя этими станциями, по планам архитекторов. К тому же добраться до университета можно будет и с помощью городского наземного транспорта: туда планируют запустить высокоскоростные трамваи.

На территории объекта на первых трёх этапах строительства появятся учебные и учебно-лабораторные корпуса, криогенная лаборатория, виварий и общежитие. Также откроются студенческий клуб и столовая, спортивный комплекс и библиотека. Эти объекты будут объединены единой системой, представляющей в плане корону с тремя вершинами.

Помимо этого будет построен хозяйственный корпус и административные корпуса (1-3 этап строительства). Планировка также включает в себя стадион, учебный и жилой корпуса академической гимназии и другие объекты культурного и научного предназначения.

Проектированием территории развития СПбГУ занималось авторитетное среди профессионалов ООО «Архитектурное бюро «Студия 44». О планах по строительству рассказал глава бюро, архитектор Никита Явейн. Завершить строительство планируют к 2028 году, оно должно обойтись в 45 млрд рублей.

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Напомним, в 2019 году открытое письмо против переезда СПбГУ из центра Петербурга подписали тысячи человек, среди которых сотни преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников вуза, а также других представителей высшей школы.

Противники проекта уверены, что идея строительства на землях бывшего совхоза «Детскосельский» появилась лишь для «распила» бюджетных средств. Кроме того, критики проекта опасаются, что заброшенными окажутся исторические площади СПбГУ в центре Петербурга.