Нижний Новгород, , 19:03 — REGNUM Всероссийская конференция по донорству крови и костного мозга пройдёт 28 – 29 апреля в Нижнем Новгороде, сообщает 26 апреля пресс-служба Российского Красного Креста.

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Мероприятие проводит Российский Красный Крест при содействии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Минздрава в рамках XIV Всероссийского форума Службы крови.

На конференции, в которой примут участие более ста человек, будут обсуждаться вопросы популяризации донорства, развития культуры ответственного и регулярного донорства в России, а также роли НКО и бизнеса в создании экосистемы донорского движения в стране.

«Кроме того, в рамках конференции пройдут интерактивные мероприятия: нетворкинг-сессия, мастер-класс, тренинг и форсайт-сессия, — говорится в сообщении. — 29 апреля на форуме Службы крови будет подписано соглашение о социальном сотрудничестве между ФМБА России и РКК».

Добавим, что конференция стартует в Маринс Парк Отеле 28 апреля в 11:00 (регистрация с 9:00). Подписание вышеуказанного соглашения пройдёт 29 апреля в полдень. Подведение итогов ежегодного конкурса профессионального мастерства начнётся 29 апреля в 18:30.

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