Нижний Новгород, , 18:44 — REGNUM Старт и построение колонны с портретами героев Великой Отечественной войны состоится на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили нижегородские СМИ 26 апреля.

Бессмертный полк Рустам Шаимов © ИА REGNUM

По данным организаторов, начало сбора пройдет с 8:00 до 10:00. Проход к месту сбора будет открыт с улицы Советской, а КПП для прохода будут расположены на площади Ленина.

«Бессмертный полк» станет завершением Парада Победы на Нижневолжской набережной. Колонны пройдут по маршруту: улица Советская – Канавинский мост — Нижневолжская набережная – Парк Победы, где по окончании шествия состоится праздничная программа», — уточняет НИА «Нижний Новгород».

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года шествие «Бессмертного полка» в Нижегородской области пройдет в очном формате. Люди смогут выйти на улицы и участвовать в праздничном мероприятии, посвященному Победе в Великой Отечественной войне.