Бишкек, , 18:43 — REGNUM В Киргизии не будут взимать плату в размере 700 сомов (около 700 рублей) при регистрации сотовых телефонов, планшетов и других мобильных устройств связи. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития сегодня, 26 апреля.

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В ведомстве отмечают, что учли замечания граждан по вопросу о введении платной идентификации мобильных телефонов, и внесли поправки в соответствующий законопроект.

Новая редакция документа предусматривает исключение оператора идентификации в лице частных компаний из цепочки по регистрации устройств, использующихся для мобильной связи и передачи данных.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство цифрового развития Киргизии выступило с предложением сделать регистрацию мобильных телефонов и планшетов обязательной и платной — по 700 сомов (около 700 рублей) за каждое устройство.

При этом все устройства, не зарегистрированные в государственной системе идентификации в течение 30 календарных дней с момента первой активности, предлагается лишить доступа к услугам сети местных операторов сотовой связи.