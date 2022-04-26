София, 26 апреля 2022, 18:43 — REGNUM Тысячи водителей автобусов и грузовых автомобилей Болгарии объявили о намерении провести завтра, 27 апреля, общенациональную акцию. Об этом 26 апреля сообщает БТВ.

Водитель автобуса
Водитель автобуса
Simadm.ru

Как отметили представители Союза международных перевозчиков Болгарии, являющегося инициатором акции, наиболее масштабные мероприятия запланированы в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе, Русе и Благоевграде.

В столице манифестанты соберутся у здания совета министров, а в других городах – на центральных площадях.

Основное требование водителей – мораторий на цены дорожных сборов, возврат 50% акциза на топливо и выделение компаниям-перевозчикам дополнительных льгот.

Отмечается, что организаторы протестов получили официальное разрешение на проведение указанных мероприятий. При этом следить за порядком в ходе выступлений будут элитные подразделения болгарского МВД.

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