София, , 18:43 — REGNUM Тысячи водителей автобусов и грузовых автомобилей Болгарии объявили о намерении провести завтра, 27 апреля, общенациональную акцию. Об этом 26 апреля сообщает БТВ.

Водитель автобуса Simadm.ru

Как отметили представители Союза международных перевозчиков Болгарии, являющегося инициатором акции, наиболее масштабные мероприятия запланированы в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе, Русе и Благоевграде.

В столице манифестанты соберутся у здания совета министров, а в других городах – на центральных площадях.

Основное требование водителей – мораторий на цены дорожных сборов, возврат 50% акциза на топливо и выделение компаниям-перевозчикам дополнительных льгот.

Отмечается, что организаторы протестов получили официальное разрешение на проведение указанных мероприятий. При этом следить за порядком в ходе выступлений будут элитные подразделения болгарского МВД.

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