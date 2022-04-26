Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Гарвардский университет выделит $100 миллионов на репарации в попытках компенсировать историю расизма в учебном заведении, сообщает 26 апреля Reuters.

Комната Китса в Гарварде

Президент Гарварда Лоуренс Бэкоу представил 100-страничный доклад, посвященный наследию рабовладельчества. В докладе излагается история рабов, трудившихся на территории университета, а также предоставляются доказательства того, что Гарвард получал выгоду от работорговли после того как рабство было объявлено вне закона в Массачусетсе в 1783 году — через 147 лет после основания Гарварда. В отчете также приводится информация о том, что Гарвард не принимал афроамериканцев.

Отметим, что известный университет предпринял данный шаг на фоне призывов демократов устранить последствия многовекового расизма и дискриминации в Соединённых Штатах. Некоторые активисты призывают к финансовому или иному возмещению ущерба.

Ранее памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, изображающий американского лидера на коне с идущими рядом индейцем и африканцем, снесли в городе Нью-Йорке.

Решение о демонтаже статуи было принято ещё в 2020 году на фоне протестов против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter. Вокруг статуи Рузвельта развернулась бурная дискуссия, в итоге её признали символом расизма и колониализма.

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