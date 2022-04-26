Щучье, Курганская область, 26 апреля 2022, 18:34 — REGNUM В городе Щучье Курганской области возле озера было найдено более 100 мин и снарядов. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Обнаруженный снаряд
Обнаруженный снаряд
Росгвардия Ярославль

Мины оказались предназначены для миномётов. Боеприпасы различного калибра имели следы глубокой коррозии. При этом семь снарядов несли угрозу взрыва. Их уничтожили с соблюдением всех мер предосторожности.

Те снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Как сообщало ИА REGNUM, о находке на заседании облдумы сообщил ранее начальник управления Росгвардии Андрей Быстров.