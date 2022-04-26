Щучье, Курганская область, 26 апреля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В городе Щучье Курганской области возле озера было найдено более 100 мин и снарядов. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Росгвардия Ярославль Обнаруженный снаряд

Мины оказались предназначены для миномётов. Боеприпасы различного калибра имели следы глубокой коррозии. При этом семь снарядов несли угрозу взрыва. Их уничтожили с соблюдением всех мер предосторожности.

Те снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Как сообщало ИА REGNUM, о находке на заседании облдумы сообщил ранее начальник управления Росгвардии Андрей Быстров.