Москва, , 18:31 — REGNUM Запад на сегодняшний день активно поддерживает украинских неонацистов, делая это так же, как ранее вскармливал Гитлера, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Мигель Бриева. Дух Запада © Мигель Бриева

История повторяется, отметил он.

«В 1930-е годы Запад не просто не отрицал, а активно содействовал становлению и наращиванию мощи фашизма в Германии. Теперь история повторяется. Запад и сейчас оказывает самую активную поддержку украинским неонацистам, продолжая накачивать Украину вооружением», — сказал Патрушев.

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