Бишкек, , 18:28 — REGNUM Митинг-реквием, посвящённый 36-й годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прошёл сегодня, 26 апреля, в парке имени Фучика в столице Киргизии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

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Участие в мероприятии приняли ликвидаторы последствий аварии и члены их семей, замминистра обороны Алмазбек Карасартов, депутаты городского парламента, а также представители общественного объединения «Союз Чернобыль» и мэрии Бишкека.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику Чернобыльцам.

«В этот день мы склоняем головы перед теми, кто не жалея своей жизни, в сложных и опасных условиях высокого радиационного загрязнения мужественно боролся с этой катастрофой. Их подвиг — яркий пример бесстрашия и патриотизма!», — подчеркнул полковник Карасартов.

ИА REGNUM напоминает, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария – взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока, что привело к выбросу в атмосферу большого количества радиоактивных веществ, впоследствии выпавших в виде осадков на территории Евразийского континента, преимущественно Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР.

Чернобыльская катастрофа расценивается как крупнейшая из произошедших за всю историю атомной энергетики. Участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали свыше 600 тысяч человек из всех республик Советского Союза. Только по официальным данным, от болезней, вызванных радиоактивным облучением, скончались несколько сотен ликвидаторов, тысячи стали инвалидами.